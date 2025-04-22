Сваха раскрыла неожиданную правду: почему Максим Аверин в 49 лет остаётся холостяком?

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Талантливый актёр Максим Аверин занят исключительно творчеством. В свои 49 лет он до сих пор не был женат, и у него нет детей. Актёр признался, что пока не собирается заводить семью, его устраивает жизнь в одиночестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Аверин

Актёр на 100% отдаётся работе, поэтому на личную жизнь у него совершенно нет времени. Многие женщины не прочь были бы познакомиться с Максимом поближе, а кто-то даже хотел бы завоевать его сердце. Сваха Анна Осипова поделилась своими мыслями с сайтом "Страсти".

"Максим настолько одарённый, что вряд ли жизнь с ним может представляться такой же, как с обычным мужчиной, который ходит на работу с 10 до 18 и выносит мусорное ведро после семейного ужина. Бесспорно, ничто человеческое ему не чуждо, но жить с ним спокойно и стабильно вряд ли представляется лёгким", — сказала Осипова.

Но в тоже время сваха отметила, что если найдётся женщина, которая сможет завоевать и удержать внимание актёра, то из этого может получиться прекрасный союз. Пока ни одной женщине не удалось сравниться с любовью Аверина к своему творчеству.

Уточнения

Макси́м Ви́кторович Аве́рин (род. 26 ноября 1975, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий.

