От Уитни Хьюстон к Ким Кардашьян: засекреченные переговоры о ремейке Телохранителя

Ким Кардашьян может стать новой звездой ремейка культового "Телохранителя" (1992), где главную роль когда-то исполнила Уитни Хьюстон.
По данным Daily Mail, продюсеры Warner Bros. несколько месяцев тайно ведут переговоры с Кардашьян, адаптируя сценарий специально под неё. Инсайдеры утверждают: "Ким уверена, что обладает всем, чтобы покорить большой экран. Её узнаваемость — огромный козырь".
Однако фанаты киноклассики в шоке: изначально слухи связывали проект с Тейлор Свифт. Причиной стали амбиции режиссёра Сэма Ренча, снявшего документалку о её туре Eras Tour. Источники студии, впрочем, заявляют, что Свифт "даже не рассматривалась", пока поклонники не запустили хайп.
Ремейк, по данным инсайдеров, сместит акцент с музыки на драму, отказавшись от мюзиклового формата оригинала. Это может стать вызовом для Кардашьян, чей актёрский опыт ограничен реалити-шоу.
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Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
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