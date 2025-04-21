От Уитни Хьюстон к Ким Кардашьян: засекреченные переговоры о ремейке Телохранителя

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Ким Кардашьян может стать новой звездой ремейка культового "Телохранителя" (1992), где главную роль когда-то исполнила Уитни Хьюстон.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ким Кардашьян

По данным Daily Mail, продюсеры Warner Bros. несколько месяцев тайно ведут переговоры с Кардашьян, адаптируя сценарий специально под неё. Инсайдеры утверждают: "Ким уверена, что обладает всем, чтобы покорить большой экран. Её узнаваемость — огромный козырь".

Однако фанаты киноклассики в шоке: изначально слухи связывали проект с Тейлор Свифт. Причиной стали амбиции режиссёра Сэма Ренча, снявшего документалку о её туре Eras Tour. Источники студии, впрочем, заявляют, что Свифт "даже не рассматривалась", пока поклонники не запустили хайп.

Ремейк, по данным инсайдеров, сместит акцент с музыки на драму, отказавшись от мюзиклового формата оригинала. Это может стать вызовом для Кардашьян, чей актёрский опыт ограничен реалити-шоу.

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Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.

