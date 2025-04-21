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Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики

1:05
Кино » Российское кино

В Сети опубликован первый трейлер громкой экранизации "Буратино", премьера которой намечена на 1 января 2026 года.

Буратино
Фото: vk.com by канал НМГ Кинопрокат, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Буратино

В обновлённой версии классики Марк Эйдельштейн из Нижнего Новгорода, звезда скандальной драмы "Анора", предстал в образе пуделя Артемона, а Александр Петров перевоплотился в кота Базилио.

Как сообщает newsnn.ru, Фёдор Бондарчук и вовсе удивил поклонников, сыграв мрачного Карабаса-Барабаса. Главную роль Буратино исполнила 14-летняя Виталия Корниенко — для её персонажа создатели использовали передовую технологию захвата движений, чтобы подчеркнуть "деревянную" пластику героя.

Сюжет ленты, снятой режиссёром Игорем Волошиным, переосмысливает историю папы Карло, нашедшего волшебный ключ. Созданный им деревянный мальчик, не чувствуя себя "настоящим", отправляется в рискованное путешествие, чтобы доказать обратное.

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Уточнения

Бурати́но (от burattino: в переводе с итал. — «деревянная кукла-актёр») — персонаж, главный герой сказки Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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