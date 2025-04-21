Звёзды Бэтмена объединятся в новом проекте, но уже за кадром: что готовят Зои Кравиц и Роберт Паттинсон?

Зои Кравиц и Роберт Паттинсон, покорившие экраны в "Бэтмене" (2022), могут снова работать вместе — на этот раз в ролях режиссёра и продюсера.
По данным IndieWire, Кравиц ведёт переговоры с Sony Pictures о постановке драмы "Как сохранить брак", находящейся на ранней стадии разработки. Паттинсон, как стало известно ещё год назад, выступит продюсером проекта.
Детали сюжета держат в тайне, но инсайдеры предполагают, что лента затронет острые социальные темы.
Для Кравиц это станет вторым режиссёрским опытом после дебюта с триллером "Моргни дважды" (2024). Параллельно актриса готовится к съёмкам в криминальной драме Даррена Аронофски "Пойман на краже" с Остином Батлером, а также может вернуться к роли в третьем сезоне "Большой маленькой лжи".
Поклонников "Бэтмена" волнует и судьба сиквела: режиссёр Мэтт Ривз намекнул, что Брюс Уэйн в исполнении Паттинсона будет "раздавлен горем" в начале фильма. Связано ли это с уходом Женщины-кошки (Кравиц) из Готэма в финале первой части, пока неизвестно.
Ранее Айза заговорила о конце света после смерти Папы Римского.
Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.