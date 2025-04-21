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Звёзды Бэтмена объединятся в новом проекте, но уже за кадром: что готовят Зои Кравиц и Роберт Паттинсон?

1:17
Кино » Зарубежное кино

Зои Кравиц и Роберт Паттинсон, покорившие экраны в "Бэтмене" (2022), могут снова работать вместе — на этот раз в ролях режиссёра и продюсера.

Зои Кравиц и Роберт Паттинсон
Фото: youtube.com by канал Silence Place, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зои Кравиц и Роберт Паттинсон

По данным IndieWire, Кравиц ведёт переговоры с Sony Pictures о постановке драмы "Как сохранить брак", находящейся на ранней стадии разработки. Паттинсон, как стало известно ещё год назад, выступит продюсером проекта.

Детали сюжета держат в тайне, но инсайдеры предполагают, что лента затронет острые социальные темы.

Для Кравиц это станет вторым режиссёрским опытом после дебюта с триллером "Моргни дважды" (2024). Параллельно актриса готовится к съёмкам в криминальной драме Даррена Аронофски "Пойман на краже" с Остином Батлером, а также может вернуться к роли в третьем сезоне "Большой маленькой лжи".

Поклонников "Бэтмена" волнует и судьба сиквела: режиссёр Мэтт Ривз намекнул, что Брюс Уэйн в исполнении Паттинсона будет "раздавлен горем" в начале фильма. Связано ли это с уходом Женщины-кошки (Кравиц) из Готэма в финале первой части, пока неизвестно.

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Уточнения

Зо́и Изабелла Кра́виц (англ. Zoë Isabella Kravitz, род. 1 декабря 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и модель.
 

Ро́берт Ду́глас То́мас Па́ттинсон (англ. Robert Douglas Thomas Pattinson; род. 13 мая 1986) — английский актер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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