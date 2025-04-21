Уолтон Гоггинс расплакался от счастья: как роль в Белом лотосе поменяла его жизнь

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Уолтон Гоггинс, звезда "Фоллаута" и любимец Квентина Тарантино, признался, что рыдал как ребёнок, когда получил роль в скандальном сериале "Белый лотос".

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уолтон Гоггинс

Актер, сыгравший Рика Хэтчетта — персонажа, одержимого местью за гибель отца, — назвал этот проект "золотым билетом" в своей карьере.

"Это путешествие в мир, где мои интересы совпали с замыслом создателей. Я не мог сдержать эмоций", — признался Гоггинс в интервью Daily Mail.

Однако за кадром сериала разгорелся неожиданный скандал. Поклонники заподозрили, что страстная химия между Гоггинсом и его партнёршей Эйми Лу Вуд, сыгравшей его возлюбленную, скрывает реальный конфликт. После выхода эпизодов с их откровенными сценами в Сеть хлынули слухи о взаимной неприязни актёров.

Ранее Алсу поддержала Александру Дроздову, ранившую ножом возлюбленного.

Уточнения

Уолтон Сэндерс Гоггинс-младший (англ. Walton Sanders Goggins, Jr., род. 10 ноября 1971) — американский актёр и продюсер.

