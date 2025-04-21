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Уолтон Гоггинс расплакался от счастья: как роль в Белом лотосе поменяла его жизнь

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Кино » Зарубежное кино

Уолтон Гоггинс, звезда "Фоллаута" и любимец Квентина Тарантино, признался, что рыдал как ребёнок, когда получил роль в скандальном сериале "Белый лотос".

Уолтон Гоггинс
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уолтон Гоггинс

Актер, сыгравший Рика Хэтчетта — персонажа, одержимого местью за гибель отца, — назвал этот проект "золотым билетом" в своей карьере.

"Это путешествие в мир, где мои интересы совпали с замыслом создателей. Я не мог сдержать эмоций", — признался Гоггинс в интервью Daily Mail.

Однако за кадром сериала разгорелся неожиданный скандал. Поклонники заподозрили, что страстная химия между Гоггинсом и его партнёршей Эйми Лу Вуд, сыгравшей его возлюбленную, скрывает реальный конфликт. После выхода эпизодов с их откровенными сценами в Сеть хлынули слухи о взаимной неприязни актёров.

Ранее Алсу поддержала Александру Дроздову, ранившую ножом возлюбленного.

Уточнения

Уолтон Сэндерс Гоггинс-младший (англ. Walton Sanders Goggins, Jr., род. 10 ноября 1971) — американский актёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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