Уолтон Гоггинс расплакался от счастья: как роль в Белом лотосе поменяла его жизнь

Уолтон Гоггинс, звезда "Фоллаута" и любимец Квентина Тарантино, признался, что рыдал как ребёнок, когда получил роль в скандальном сериале "Белый лотос".
Актер, сыгравший Рика Хэтчетта — персонажа, одержимого местью за гибель отца, — назвал этот проект "золотым билетом" в своей карьере.
"Это путешествие в мир, где мои интересы совпали с замыслом создателей. Я не мог сдержать эмоций", — признался Гоггинс в интервью Daily Mail.
Однако за кадром сериала разгорелся неожиданный скандал. Поклонники заподозрили, что страстная химия между Гоггинсом и его партнёршей Эйми Лу Вуд, сыгравшей его возлюбленную, скрывает реальный конфликт. После выхода эпизодов с их откровенными сценами в Сеть хлынули слухи о взаимной неприязни актёров.
Ранее Алсу поддержала Александру Дроздову, ранившую ножом возлюбленного.
Уолтон Сэндерс Гоггинс-младший (англ. Walton Sanders Goggins, Jr., род. 10 ноября 1971) — американский актёр и продюсер.
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