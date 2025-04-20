Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Созерцание искусства улучшает самочувствие — и это доказано научно
Дочерняя компания немецкого производителя стройматериалов Knauf в России: прибыль растёт вопреки санкциям
Что такое интервальная ходьба? Этот метод помогает подтянуть тело и похудеть
Звезда смерти: изменения Солнца имеют кастастрофические последствия
Считали отходами, а это новый суперфуд: работает лучше добавок из аптеки
Седина на грани исчезновения: бьюти-приёмы, которыми пользуются не только звёзды
Хью Джекман высмеял Райана Рейнольдса из-за сцены в Дэдпуле и Росомахе
Не пищевая сода и не бытовая химия: эта домашняя смесь уберёт пятна с дивана за секунды
Кухня народов СССР: хинкали — что за блюдо и где его придумали

Netflix пытается привлечь Леонардо Ди Каприо к сиквелу Однажды в… Голливуде: что смущает актёра

Кино » Зарубежное кино

Стриминговая платформа ведет переговоры с Леонардо Ди Каприо о возвращении в роль актёра Рика Далтона для эпизодического появления в продолжении культового фильма "Однажды в… Голливуде".

Леонардо ДиКаприо
Фото: youtube.com by канал Silence Place, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонардо ДиКаприо

По данным инсайдеров, Netflix предложил звезде 3 млн за съёмочный день, однако актёр пока сомневается в проекте из-за отсутствия режиссёра Квентина Тарантино, автора оригинала.

Параллельно стало известно, что Netflix приобрел у Тарантино права на сценарий "Кинокритика", который режиссёр ранее заморозил, отказавшись от идеи сделать ленту финальной в своей карьере. Руководство платформы планирует привлечь к проекту Дэвида Финчера в качестве режиссёра, а на главную роль рассматривается Брэд Питт.

Напомним, год назад Тарантино неожиданно отказался от реализации "Кинокритика", объяснив это изменением творческих планов. Сиквел "Однажды в… Голливуде" пока остается амбициозной задумкой стриминга, но без участия мэтра фанаты сомневаются в сохранении уникального стиля оригинала.

Ранее Хью Джекман обиделся на Райана Рейнольдса.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года
Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки
Не бегают и не лают — 5 собак для настоящих домоседов
Экономит топливо, но убивает двигатель: когда ECO-режим приносит вред
Вернулась растоптанной: Анна Седокова раскрыла шокирующие подробности своего участия в шоу Выжить в Дубае
Марс живой: неожиданная находка НАСА
У облепихи есть секрет: если ей не с кем флиртовать весной, ягод не будет
Ягодицы будут как две дыньки: вот как выполнять приседания со штангой правильно
Мартовский рекорд: Россия увеличила экспорт гречки в Китай, но зерновые в минусе — почему
Мятная настойка за три дня — и вы лето наливаете в рюмки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.