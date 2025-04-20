Netflix пытается привлечь Леонардо Ди Каприо к сиквелу Однажды в… Голливуде: что смущает актёра

Стриминговая платформа ведет переговоры с Леонардо Ди Каприо о возвращении в роль актёра Рика Далтона для эпизодического появления в продолжении культового фильма "Однажды в… Голливуде".

Фото: youtube.com by канал Silence Place, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо ДиКаприо

По данным инсайдеров, Netflix предложил звезде 3 млн за съёмочный день, однако актёр пока сомневается в проекте из-за отсутствия режиссёра Квентина Тарантино, автора оригинала.

Параллельно стало известно, что Netflix приобрел у Тарантино права на сценарий "Кинокритика", который режиссёр ранее заморозил, отказавшись от идеи сделать ленту финальной в своей карьере. Руководство платформы планирует привлечь к проекту Дэвида Финчера в качестве режиссёра, а на главную роль рассматривается Брэд Питт.

Напомним, год назад Тарантино неожиданно отказался от реализации "Кинокритика", объяснив это изменением творческих планов. Сиквел "Однажды в… Голливуде" пока остается амбициозной задумкой стриминга, но без участия мэтра фанаты сомневаются в сохранении уникального стиля оригинала.

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Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.



