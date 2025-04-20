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Хью Джекман высмеял Райана Рейнольдса из-за сцены в Дэдпуле и Росомахе

1:21
Кино » Зарубежное кино

Во время выступления в нью-йоркском Radio City Music Hall Хью Джекман не упустил возможности пошутить над коллегой Райаном Рейнольдсом. Поводом стала их совместная работа в фильме "Дэдпул и Росомаха", который сам Джекман назвал "одним из самых ярких проектов в карьере".

Райан Рейнольдс и Хью Джекман
Фото: youtube.com by канал Silence Place, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Райан Рейнольдс и Хью Джекман

Однако актёр с иронией отметил, что Рейнольдс, выступавший также сценаристом, "забыл" включить его в ключевой музыкальный эпизод.

"Только не говорите Райану, что я обижен. Мы снимались вместе почти во всех сценах, кроме первой. И знаете, что это была за сцена? Танцевальный номер под трек NSYNC!", — пошутил Джекман, обращаясь к залу.

Артист признался, что считает Рейнольдса талантливым, однако танцы не его стезя. По сути, его рассказ стал прелюдией для танцевального номера под ту самую песню. Таким образом Джекман хотел "исправить недоразумение".

Несмотря на дружеские подколы, съёмки прошли без серьезных конфликтов между главными звездами. Однако за кадром не обошлось без проблем: Джастин Бальдони, участвовавший в проекте, подал в суд на Рейнольдса, обвинив его в "непрофессиональном поведении" на площадке.

Ранее Юлия Барановская рассказала о своём страхе.

Уточнения

Хью Майкл Дже́кман (англ. Hugh Michael Jackman; род. 12 октября 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский актёр, певец и продюсер.

Ра́йан Ро́дни Ре́йнольдс (англ. Ryan Rodney Reynolds; род. 23 октября 1976[…], Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадско-американский актёр и кинопродюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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