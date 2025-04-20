39-летняя Елизавета Боярская делится опытом: почему сортировка мусора стала её страстью

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Елизавета Боярская раскрыла детали экологичного образа жизни. Актриса, отметившая недавно 39-летие, в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказала, что уже три года практикует сортировку мусора дома.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елизаветы Боярской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елизавета Боярская

По её словам, вечера с супругом, актёром Максимом Матвеевым часто посвящены не только отдыху, но и очистке контейнеров, подготовке вторсырья к сдаче.

"Иногда пластиковую упаковку просто так не выбросишь — приходится изучать, куда её отправить. Это целая наука, но увлекательная", — поделилась Боярская.

Артистка призналась, что гордится своими усилиями: "Когда видишь результат — сданные отходы, — испытываешь невероятное удовлетворение. Понимаешь, что вносишь вклад, пусть даже небольшой". Однако её отец, Михаил Боярский, скептически относится к такой инициативе.

Боярская также отметила, что не все виды мусора можно сразу утилизировать: часть приходится копить дома, чтобы позже правильно распределить. "Чеки, банки, упаковка — у каждого своя судьба. Важно не лениться и находить точки приёма", — пояснила актриса, подчеркнув, что массовый подход к переработке в России пока не сформирован.

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Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.

