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Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть

Кино » Российское кино

Кинорежиссёр Алексей Герман-младший раскритиковал список Минпросвещения для семейного просмотра. По мнению кинематографиста, перечень, представленный министром Сергеем Кравцовым 26 марта, требует доработки.

Алексей Герман-младший
Фото: youtube.com by канал Сноб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Герман-младший

В интервью ТАСС Герман отметил, что в рекомендации попали "необязательные" картины, тогда как значимые ленты оказались упущены.

"Список производит впечатление неготового. Его стоит пересмотреть совместно с экспертами ВГИКа и киноведами", — заявил он, воздержавшись от конкретных примеров.

В перечень вошли как советские, так и современные фильмы, включая военную драму "Иди и смотри" с возрастным ограничением "18+", а также популярные проекты вроде "Холопа", "Майора Грома" и "Последнего богатыря".

Распределение по классам, по мнению Германа-младшего, не снимает вопросов к содержательной части списка.

Ранее Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа.

Уточнения

Алексе́й Алексе́евич Ге́рман (Алексей Герман-младший, род. 4 сентября 1976) — российский кинорежиссёр и сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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