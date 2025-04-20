Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть

Кинорежиссёр Алексей Герман-младший раскритиковал список Минпросвещения для семейного просмотра. По мнению кинематографиста, перечень, представленный министром Сергеем Кравцовым 26 марта, требует доработки.
В интервью ТАСС Герман отметил, что в рекомендации попали "необязательные" картины, тогда как значимые ленты оказались упущены.
"Список производит впечатление неготового. Его стоит пересмотреть совместно с экспертами ВГИКа и киноведами", — заявил он, воздержавшись от конкретных примеров.
В перечень вошли как советские, так и современные фильмы, включая военную драму "Иди и смотри" с возрастным ограничением "18+", а также популярные проекты вроде "Холопа", "Майора Грома" и "Последнего богатыря".
Распределение по классам, по мнению Германа-младшего, не снимает вопросов к содержательной части списка.
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Алексе́й Алексе́евич Ге́рман (Алексей Герман-младший, род. 4 сентября 1976) — российский кинорежиссёр и сценарист.
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