Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать

Режиссёр Светлана Дружинина выступила против ремейков советской классики.
В интервью ТАСС создательница "Гардемаринов, вперед!" категорично заявила, что фильмы "Летят журавли" (1957) и "Баллада о солдате" (1959) не должны подвергаться пересъёмкам.
"Эти картины — святыни кинематографа. Их трогать нельзя", — подчеркнула Дружинина.
При этом она допускает перезапуск других советских лент, особенно музыкальных, если подход режиссёра сохранит дух оригинала.
Позицию Дружининой частично поддерживает народный артист России Николай Бурляев. В октябре 2024 года депутат Госдумы назвал ремейки классики "недопустимыми", но выделил экранизации литературных произведений как важное направление.
Дискуссия о ремейках обострилась на фоне растущего интереса к советскому наследию. Одни эксперты видят в перезапусках способ привлечь молодую аудиторию, другие, как Дружинина, настаивают: такие фильмы — "капсулы времени", требующие бережного сохранения.
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Светла́на Серге́евна Дружи́нина (род. 16 декабря 1935, Москва, СССР) — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, кинопродюсер.
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