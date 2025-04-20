Это часть моей жизни: Джефф Бриджес до сих пор вспоминает работу над Большим Лебовски

Американский актёр Джефф Бриджес прокомментировал легендарную роль в "Большом Лебовски" и реакцию фанатов.

Фото: youtube.com by канал lalala studio - перевод и озвучка, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джефф Бриджес

Артист, которого поклонники десятилетиями ассоциируют с персонажем по прозвищу "Чувак", заявил в беседе с People, что не считает это обременительным.

"Фильм стал частью моей жизни, и я рад, что участвовал в таком проекте. Это одна из самых любимых моих работ", — подчеркнул он.

При этом Бриджес отметил, что зрители чаще цитируют его героя из фантастической ленты "Человек со звезды", где он сыграл инопланетянина, стремящегося понять человеческую природу.

Несмотря на то, что "Большой Лебовски" вышел в 1998 году, артист продолжает поддерживать интерес к культовой картине. В ближайших планах — творческая встреча с фанатами, сопровождаемая выставкой архивных фото со съёмочной площадки. Часть снимков сделана редкой широкоугольной камерой, которую Бриджес и его супруга Сьюзан намерены воссоздать.

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Уточнения

Дже́ффри Лео́н (Джефф) Бри́джес (англ. Jeffrey Leon «Jeff» Bridges; род. 4 декабря 1949, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

