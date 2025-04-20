Психолог вместо сцены: что на самом деле происходит за кулисами жизни Ендальцева

Актёр Дмитрий Ендальцев раскрыл детали личного кризиса и работы над собой.

Фото: youtube.com by канал Интервью - Москва 24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Ендальцев

В интервью "Теленеделе" 36-летний артист признался, что столкнулся с возрастным переломом, который заставил его пересмотреть жизненные ориентиры.

"Всё, во что верил и на что опирался, рушится. Ты остаёшься среди обломков иллюзий, понимая, что должен заново ответить на вопрос: чего ты хочешь на самом деле?" — поделился он.

Ендальцев рассказал, что пять лет назад пережил тяжёлый период: панические атаки довели его до мыслей о "красивом уходе". Помощь психолога не только позволила преодолеть кризис, но и вдохновила артиста пройти обучение в этой сфере. По его словам, работа над собой стала ключом к восстановлению.

Говоря о семейных ценностях, актёр подчеркнул важность безусловного принятия: "Ребёнок — не проект для реализации амбиций. Это взаимоуважение: не он для меня, а мы друг для друга". Примечательно, что сам Ендальцев детей не имеет.

СМИ сообщали о его тайном обручении с Анной Чиповской в 2023 году, однако в феврале актриса опубликовала фото без кольца, вызвав слухи о разрыве. Пара официально не комментирует статус отношений.

Ранее Яна Поплавская раскритиковала выступление Ивана Урганта с "гимном Израиля".

Уточнения

А́нна Бори́совна Чипо́вская или А́ня Чипо́вская (род. 16 июня 1987, Москва, РСФСР СССР), — российская актриса театра и кино.

