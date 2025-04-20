Почему я?: Симоньян не смогла сдержать слёз, рассказывая о лежащем в коме Кеосаяне

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Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" поделилась эмоциями о жизни с супругом Тиграном Кеосаяном до его тяжёлого состояния и не смогла сдержать слёз.

Фото: youtube.com by канал Новости на Русском, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маргарита Симоньян

Глава медиагруппы "Россия сегодня" и RT в программе "Судьба человека" рассказала, что её муж, режиссёр, более 15 лет назад получил прогноз врачей о трёх годах жизни из-за проблем с сердцем. Несмотря на это, Кеосаян, которому сейчас за 58, продолжает бороться, хотя в январе перенёс клиническую смерть и впал в кому.

Симоньян, не скрывая слёз, отметила, что до критического ухудшения здоровья супруга их брак был для неё источником счастья. "Он называл меня только "красавица моя” и всегда поддерживал в сложные моменты", — вспоминала медиаменеджер.

По её словам, Кеосаян, несмотря на тяжёлый диагноз, смог "подарить ей годы, которые медики считали невозможными".

О тяжёлом состоянии режиссёра Симоньян первоначально не планировала сообщать публично, но после звонков журналистов обратилась к общественности с просьбой о молитвах за его здоровье.

"Люди спрашивают: "Почему я?” А с кем тогда? Прими это и живи", — прокомментировала она философски, говоря о необходимости адаптации к новым реалиям.

Сообщалось, что проблемы с сердцем у Кеосаяна носят хронический характер. После инцидента в январе его состояние остаётся под наблюдением врачей, однако подробности текущего лечения не раскрываются.

Ранее Настасья Самбурская публично отказалась принимать извинения Стаса Костюшкина.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

