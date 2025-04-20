Четыре недели против воли артиста: стало известно, когда зрители увидят Боярского после травмы

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский, получивший травмы после падения во время репетиции, может вернуться к работе раньше установленного медиками срока.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Боярский

Как сообщила ТАСС супруга актёра Лариса Луппиан, занимающая пост художественного руководителя Театра имени Ленсовета, врачи настоятельно советовали исполнителю отказаться от выступлений на четыре недели. Однако сам артист намерен ориентироваться на собственное самочувствие при принятии решения о выходе на сцену.

Инцидент произошёл 13 апреля — в результате падения у Боярского диагностировали перелом ребра и ушиб лёгкого. Несмотря на это, как ранее пояснила Луппиан, состояние актёра стабильное.

В связи с лечением Боярского 18 апреля спектакль "Ромео и Джульетта" прошёл в изменённом формате: вместо живого участия артиста зрители услышали его голос в аудиозаписи. Представители театра подчеркнули, что здоровье исполнителя не вызывает серьёзных опасений, однако для полного восстановления сил ему требуется временная пауза в работе.

Отвечая на вопросы о графике выступлений, супруга актёра отметила, что представители творческой профессии нередко корректируют медицинские рекомендации, руководствуясь личными ощущениями. Окончательное решение о возвращении Боярского к активной деятельности будет принято после оценки его физического состояния.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о творческих планах.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



