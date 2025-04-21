Думал, что давно: Егор Кончаловский отреагировал на попадание своего имени в санкционный список Украины

Егор Кончаловский отреагировал на то, что на него были наложены санкции со стороны Украины. Его слова приводит ТАСС.
Кончаловский не воспринял эту новость как что-то важное. Если режиссёр и удивился, то скорее тому, что он ещё до сих пор не был внесён в санкционный список.
"Я считаю, что Владимир Зеленский вполне прав. Если честно, я думал, что давно под санкциями, поэтому для меня эта новость не такая важная. Я не раз был в Донбассе, моё отношение к международной ситуации давно известно, поэтому странно, что это произошло только сейчас", — сказал Кончаловский.
Вместе с Кончаловским в санкционный список попали Юрий Куклачёв, Николай Цискаридзе, Ирина Апексимова и некоторые другие деятели культуры.
Его́р Андре́евич Кончало́вский (настоящее имя — Гео́ргий Андре́евич Михалко́в; род. 15 января 1966, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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