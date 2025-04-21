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Лучшая драма Тома Харди только что вышла на Netflix: это настоящий шедевр

1:15
Кино

Поклонникам Тома Харди пора доставать попкорн, ведь один из лучших фильмов актера только что появился на Netflix.

Актёр Том Харди
Фото: ВК-аккаунт Тома Харди is licensed under public doman
Актёр Том Харди

В спортивной драме 2011 года "Воин" Том Харди играет бывшего морского пехотинца Томми Риордана Конлона, который по возвращении домой проходит подготовку своего отца к участию в турнире по смешанным единоборствам. Но когда его бывший брат пробивает себе дорогу на ринг, на карту ставится нечто большее, чем призовой фонд в 5 миллионов долларов.

Официальный синопсис гласит: "Томми Риордан, бывший морской пехотинец с трагическим прошлым, возвращается домой и просит своего отца, бывшего тренера по борьбе и алкоголика, который пытается избавиться от зависимости, подготовить его к "Спарте" — крупнейшему турниру ММА в истории".

Когда Брендан, младший брат Томми, пробивается на турнир, братьям приходится наконец-то встретиться лицом к лицу друг с другом и с силами, которые их разлучили. За этим следует самая душераздирающая, волнующая и незабываемая битва в их жизни.

Поклонники актёра заявляют, что новый фильм — это настоящий шедевр.

Уточнения

Э́двард То́мас Ха́рди, более известный как Том Харди (англ. Edward Thomas "Tom" Hardy; род. 15 сентября 1977, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — британский актёр, продюсер и сценарист. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию «Оскар». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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