На Украине проходит фестиваль ЛГБТ*-фильмов в Страстную пятницу: организаторы объяснили выбор этой даты

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

18 апреля, в Страстную пятницу, на Украине проходит фестиваль фильмов, посвящённых теме ЛГБТ* (признана экстремистской организацией в РФ). Фестиваль называется Sunny Bunny, что в переводе означает "солнечный зайчик". Многих украинцев возмутило это мероприятие из-за того, что оно проводится в самую строгую неделю поста перед Пасхой. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Украинский флаг

Организаторы фестиваля объяснили, что они не смогли поменять дату и были вынуждены провести фестиваль именно в этот день. Кроме того, они уверены, что возмущённые украинцы недовольны фестивалем не столько из-за Пасхи, сколько из-за своей нетолерантности.

В анонсе фестиваля говорится, что показ фильмов направлен не на то, чтобы кого-то возмутить, а на то, чтобы призвать зрителей к человечности, терпимости и принятию тех, кто в силу своей природы не может жить как большинство людей.

Уточнения



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

