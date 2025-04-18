Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место в Бразилии, где счастье подают с джемом и тишиной
Старое авто за бесценок, навязки в нагрузку: что скрывает схема Trade-In
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Кто станет чемпионом России по скалолазанию 2025 года, определят в Перми
Олеся Малибу об эскорте на вечеринках с шейхами: со мной это сделали и не заплатили
Нейтральный приём с радикальным эффектом: вьюнок не переживает такой почвы
Энергетический монстр микромира: бактерия, которую видно глазом
Психолог объяснила феномен популярности Ольги Бузовой
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа

На Украине проходит фестиваль ЛГБТ*-фильмов в Страстную пятницу: организаторы объяснили выбор этой даты

0:58
Кино

18 апреля, в Страстную пятницу, на Украине проходит фестиваль фильмов, посвящённых теме ЛГБТ* (признана экстремистской организацией в РФ). Фестиваль называется Sunny Bunny, что в переводе означает "солнечный зайчик". Многих украинцев возмутило это мероприятие из-за того, что оно проводится в самую строгую неделю поста перед Пасхой. Об этом сообщает EADaily.

Украинский флаг
Фото: flickr.com by rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Украинский флаг

Организаторы фестиваля объяснили, что они не смогли поменять дату и были вынуждены провести фестиваль именно в этот день. Кроме того, они уверены, что возмущённые украинцы недовольны фестивалем не столько из-за Пасхи, сколько из-за своей нетолерантности.

В анонсе фестиваля говорится, что показ фильмов направлен не на то, чтобы кого-то возмутить, а на то, чтобы призвать зрителей к человечности, терпимости и принятию тех, кто в силу своей природы не может жить как большинство людей.

Уточнения

 
 Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Украине не понравится: Запад решил конфликт на Украине неожиданным образом
Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства
Депутат на удалёнке: как Носик управлял округом с территории Украины
Фальшивая Пасха и маскарад в рясах: священник обрушился на ПЦУ
111 "чуваков" за интервью: Марк Эйдельштейн установил новый стиль общения
Мышцы растут быстрее: вот что добавляют в рацион тренеры
Цена войны: назван ответ на причину затягивания конфликта
В Московском Молодежном Театре покажут сказку-раскраску
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Сверлил катализатор — теперь сверлю мотор: народные лайфхаки в деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.