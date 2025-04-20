Сильвестр Сталлоне и его дочери: как Софи, Систин и Скарлет изменили историю Золотого глобуса

2:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники ультра-мачо Рокки и звезды "Рэмбо" Сильвестра Сталлоне, возможно, не знают, что он также является отцом трёх потрясающих дочерей — 28-летней Софи Роуз Сталлоне, 26-летней Систин Роуз Сталлоне и 22-летней Скарлет Роуз Сталлоне.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сильвестр Сталлоне

В среду, 16 апреля, две старшие дочери заглянули на съёмки мафиозной драмы Сталлоне "Талса Кинг" в Маленькой Италии в Нью-Йорке, чтобы пообщаться со своим отцом и сделать несколько фотографий. Его красавица-жена и мама девочек Дженнифер Флавин также была с ними.

В настоящее время Сталлоне снимается в третьем сезоне популярного дополнения к вселенной Тейлора Шеридана, в которое также входят "Йеллоустоун", "1883", "Мэр Кингстауна, 1923", "Законники: Басс Ривз", "Львица", "Лживица" и предстоящий сериал "Мэдисон".

Кинозвезда и его возлюбленная поженились в 1997 году. В 2022 году Флавин подал на развод, но через месяц пара помирилась.

Что касается дочерей Сталлоне, то они снимались вместе со своими родителями в течение двух сезонов в реалити-шоу Paramount Plus "Семья Сталлоне". Кроме того, три девушки были названы Мисс Золотой глобус на церемонии 2017 года. Традиционно Мисс или Мистер Золотой глобус является сыном или дочерью одного из самых уважаемых актёров/актрис/режиссёров/продюсеров нашего времени и помогает во время церемонии вручения премии "Золотой глобус".

"Впервые в истории "Золотого глобуса" мы с гордостью выбрали не одну, а трёх представительниц "Мисс Золотой глобус". Сёстры Сталлоне продолжат нашу проверенную временем традицию раздачи статуэток на церемонии награждения. Каждая из прекрасных девушек в триаде добилась успеха, будь то учёба, спорт или карьера модели", — говорил представитель иностранной прессы.

Уточнения

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

