Олеся Железняк раскрыла тайну своего 25-летнего брака: одной любви недостаточно

Актриса Олеся Железняк уже 25 лет счастлива в браке с актёром Спартаком Сумченко. Она поделилась секретом счастливого брака в беседе с Александром Цыпкиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олеся Железняк

Олеся Железняк призналась, что для того, чтобы сохранить брак, нужна любовь, но одной любви мало, нужно ещё уметь терпеть друг друга и идти на компромиссы. Именно этого придерживаются супруги Железняк и Сумченко.

"Терпение — это и есть что-то высшее. Вот есть ядро любви, и оно расходится, расходится. И то, что это обволакивает, — это терпение, потому что принимать другого человека очень сложно", — поделилась актриса.

В браке у пары четверо детей. Старший сын Савелий решил пойти по стопам родителей и стать артистом. Олеся поначалу была против такого решения, но сын настоял на своём и поступил в театральный вуз. Дочь Агафья также хочет стать актрисой, а два младших сына ещё учатся в школе.

Уточнения

Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая.

