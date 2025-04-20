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Олеся Железняк раскрыла тайну своего 25-летнего брака: одной любви недостаточно

Кино

Актриса Олеся Железняк уже 25 лет счастлива в браке с актёром Спартаком Сумченко. Она поделилась секретом счастливого брака в беседе с Александром Цыпкиным.

Олеся Железняк
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олеся Железняк

Олеся Железняк призналась, что для того, чтобы сохранить брак, нужна любовь, но одной любви мало, нужно ещё уметь терпеть друг друга и идти на компромиссы. Именно этого придерживаются супруги Железняк и Сумченко.

"Терпение — это и есть что-то высшее. Вот есть ядро любви, и оно расходится, расходится. И то, что это обволакивает, — это терпение, потому что принимать другого человека очень сложно", — поделилась актриса.

В браке у пары четверо детей. Старший сын Савелий решил пойти по стопам родителей и стать артистом. Олеся поначалу была против такого решения, но сын настоял на своём и поступил в театральный вуз. Дочь Агафья также хочет стать актрисой, а два младших сына ещё учатся в школе.

Уточнения

Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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