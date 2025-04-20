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Секреты счастья Натали Портман: что значит быть мамой для голливудской звезды

0:58
Кино

Натали Портман поделилась отношением к своим детям. Об этом рассказано в последнем выпуске журнала Interview.

Натали Портман
Фото: commons.wikimedia.org by John Steven Fernandez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Натали Портман

"Мои дети всегда вызывают у меня восторг, потому что я вижу, как они развиваются и становятся теми, кто они есть", — отметила актриса.

Натали Портман была счастлива, когда поняла, что у неё будет сначала один ребёнок. В 2011 году актриса родила сына. В 2017 году родилась дочь, которую Натали ждала с теми чувствами, как и в первый раз. Натали Портман счастлива, что родила детей от любимого мужчины Бенжамена Мильпье, французского хореографа. Их брак продлился до 2024 года, но потом супруги расстались.

Натали Портман много времени проводит со своими детьми, она не мыслит себя без общения с ними, потому что это делает её по настоящему счастливой.

Уточнения

Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג‎; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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