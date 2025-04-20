Екатерина Васильева раскрыла секрет своего ухода в монастырь: что её заставило сделать такой выбор

Актриса Екатерина Васильева уже давно стала монахиней — матерью Василисой. О ней редко появляются новости в СМИ, поскольку, как истинная жительница монастыря, она теперь стремится к уединению, однако на этот раз звезда советского кино сделала исключение и снялась в программе "МАЛАХОВ".
Васильева рассказала, что решение посвятить дальнейшую жизнь Богу пришло не сразу, а после того, как она поняла, что в миру для неё не осталось ничего.
"У меня не было мысли, что я останусь в монастыре. Оказалось, что всё кончилось. Началась болезнь ковид, закрыли спектакли последние два, которые мы играли с Инной Чуриковой, царство ей небесное. Люди, которые уходят на пенсию, они могут там готовить хорошо, быть хорошими бабушками, у меня ничего такого не было, ничего за спиной, кроме умения дрыгать ногами", — объяснила Васильева.
Екатери́на Серге́евна Васи́льева (в миру, с 2021 года — инокиня Василиса; род. 15 августа 1945, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажёр.
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