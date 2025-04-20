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Екатерина Васильева раскрыла секрет своего ухода в монастырь: что её заставило сделать такой выбор

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Кино

Актриса Екатерина Васильева уже давно стала монахиней — матерью Василисой. О ней редко появляются новости в СМИ, поскольку, как истинная жительница монастыря, она теперь стремится к уединению, однако на этот раз звезда советского кино сделала исключение и снялась в программе "МАЛАХОВ".

Иконы
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иконы

Васильева рассказала, что решение посвятить дальнейшую жизнь Богу пришло не сразу, а после того, как она поняла, что в миру для неё не осталось ничего.

"У меня не было мысли, что я останусь в монастыре. Оказалось, что всё кончилось. Началась болезнь ковид, закрыли спектакли последние два, которые мы играли с Инной Чуриковой, царство ей небесное. Люди, которые уходят на пенсию, они могут там готовить хорошо, быть хорошими бабушками, у меня ничего такого не было, ничего за спиной, кроме умения дрыгать ногами", — объяснила Васильева.

Уточнения

Екатери́на Серге́евна Васи́льева (в миру, с 2021 года — инокиня Василиса; род. 15 августа 1945, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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