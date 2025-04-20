Легендарная встреча: как Марк Эйдельштейн и Джаред Лето обменялись комплиментами

Марк Эйдельштейн рассказал в шоу "ВПИСКА", как познакомился с Джаредом Лето.
Знакомство произошло на празднике в честь "Оскара". Когда Джаред Лето проходил мимо, Марк стал пристально смотреть на него, но не решился заговорить, и тогда это сделал сам Джаред. Он спросил у Эйдельштейна, как у него дела, и этот вопрос не был формальной вежливостью. Зарубежному музыканту это действительно было интересно
"Я ему ответил: "Нормально. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты — легенда! Я тобой восхищаюсь". Он такой: "Чувак, уже ты — легенда! И я тобой восхищаюсь!" Я: "Ты не представляешь, как мне важно это сейчас слышать", — поделился актёр.
В ходе беседы Лето рассказал Эйдельштейну, как любил всё русское, и пообещал в ближайшем будущем дать концерт в Москве, на который тут же пригласил Марка. Они обменялись контактами, а потом Джаред Лето сфотографировался с обоими звёздами "Аноры" — Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.
Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
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