Легендарная встреча: как Марк Эйдельштейн и Джаред Лето обменялись комплиментами

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Марк Эйдельштейн рассказал в шоу "ВПИСКА", как познакомился с Джаредом Лето.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джаред Лето

Знакомство произошло на празднике в честь "Оскара". Когда Джаред Лето проходил мимо, Марк стал пристально смотреть на него, но не решился заговорить, и тогда это сделал сам Джаред. Он спросил у Эйдельштейна, как у него дела, и этот вопрос не был формальной вежливостью. Зарубежному музыканту это действительно было интересно

"Я ему ответил: "Нормально. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Ты — легенда! Я тобой восхищаюсь". Он такой: "Чувак, уже ты — легенда! И я тобой восхищаюсь!" Я: "Ты не представляешь, как мне важно это сейчас слышать", — поделился актёр.

В ходе беседы Лето рассказал Эйдельштейну, как любил всё русское, и пообещал в ближайшем будущем дать концерт в Москве, на который тут же пригласил Марка. Они обменялись контактами, а потом Джаред Лето сфотографировался с обоими звёздами "Аноры" — Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.



Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

