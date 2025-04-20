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Интересные книги и моменты тишины: Боярская рассказала, что делает её брак с Матвеевым идеальным

1:26
Кино

Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Она рассказала в беседе с "7Дней", что им повезло, потому что у них одинаковые вкусы и интересы.

Елизавета Боярская
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Елизавета Боярская

Боярский и Матвеев любят читать. В одно из своих последних путешествий они взяли множество книг.

"Мы с Максимом очень похожи в этом плане, поскольку профессия подразумевает, что приходится отдавать свою энергию зрителю. Это опустошает, и нужно ресурсы восполнять. В первую очередь восполняем дома, когда находимся вместе вчетвером. Ещё в путешествиях: получаем впечатления, узнаём что-то новое. Я испытываю счастье и восторг от полученной информации", — поделилась Боярская.

Актриса порадовалась, что на свете масса книг и фильмов, которые за всю жизнь не перечитать и не пересмотреть, а значит, источник новой информации неисчерпаемый.

Также Боярская рассказала, что она по-прежнему испытывает нежность к мужу, как и он к ней.

"Сидя в саду, я поняла, как важно позволять себе такие моменты. Это возможно только наедине с собой. Наверное, мне было бы так же хорошо, если бы рядом сидел Максим, держал меня за руку и мы бы вместе молчали. Зная Максима, я уверена, мы бы именно молчали, а не что-нибудь жарко обсуждали", — сказала знаменитость.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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