Деми Мур вошла в список самых влиятельных людей мира — вот почему она заслужила почётное место

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Журнал Time внёс Деми Мур в топ-100 самых влиятельных людей мира, что доставило большую радость актрисе.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деми Мур

Среди других знаменитостей именно Деми Мур была выделена как одна из самых влиятельных женщин, потому что она активно борется с эйджизмом в киноиндустрии. Она на своём примере показала, что в любом возрасте можно играть разнообразные роли.

Кроме того, Деми Мур стала особенно популярной после того, как снялась в главной роли фильма "Субстанция".

"Это невероятная честь для меня — попасть в TIME100. Спасибо", — написала Деми Мур в личном блоге.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.

