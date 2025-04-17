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Сложная любовь: Лив Тайлер рассказала о своих отношениях с отцом и приёмным родителем

1:35
Кино » Зарубежное кино

Актриса Лив Тайлер, известная по трилогии "Властелин колец", в подкасте Кейт и Оливера Хадсонов "Sibling Revelry" рассказала о сложных чувствах, связанных с историей её происхождения.

Лив Тайлер
Фото: youtube.com by канал AD Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лив Тайлер

Звезда, чьим биологическим отцом оказался фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер, призналась, что до сих пор испытывает смешанные эмоции в отношении приёмного родителя — музыканта Тодда Рандгрена.

Как пояснила 47-летняя Тайлер, Рандгрен, встречавшийся с её матерью Биби Бьюэлл в 1970-х, согласился стать отцом ребёнка, когда та забеременела. До 11 лет Лив носила фамилию Рандгрен, считая его своим единственным родителем.

Правду ей раскрыли на концерте Aerosmith, когда мать указала на Стивена Тайлера со словами: "Вот твой настоящий отец".

"Первой реакцией был шок. Я сидела у окна часами, пытаясь осознать, что у меня два отца. Но потом пришло чувство благодарности за двойную любовь", — призналась она.

Несмотря на теплые воспоминания, актриса редко общается с Рандгреном: "Это, наверное, всё ещё больно для него. Но я люблю его и семью, которую он мне подарил".

Тодд, воспитывавший Лив как собственную дочь, обеспечил ей стабильность в детстве, пока Стивен боролся с зависимостью. Сегодня Тайлер называет обоих мужчин важной частью своей жизни: "Они такие разные, но каждый по-своему прекрасен".

Уточнения

Лив Ра́ндгрен Та́йлер (англ. Liv Rundgren Tyler; урождённая Лив Ра́ндгрен (англ. Liv Rundgren), род. 1 июля 1977[…], Восточный Гарлем, Нью-Йорк, США) — американская актриса, продюсер и бывшая модель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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