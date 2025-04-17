Хейли Джоэл Осмент улыбался на полицейском снимке после задержания за опьянение и хранение наркотиков

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Актёр Хейли Джоэл Осмент, прославившийся ролью в фильме "Шестое чувство", оказался в центре скандала после задержания на горнолыжном курорте Маммот-Лейкс (Калифорния) 8 апреля.

Фото: youtube.com by канал Ай люблю людей LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хейли Джоэл Осмент

По данным источников, 37-летнего артиста обвиняют в публичном опьянении и хранении контролируемого вещества, предположительно кокаина. На служебном фото, сделанном после ареста, Осмент демонстрирует улыбку, несмотря на инцидент.

Как сообщает New York Post, полиция прибыла на курорт Маммот-Лейкс после звонка о человеке в состоянии алкогольного опьянения. Источники издания People уточнили, что найденное вещество направлено на экспертизу, результаты которой станут известны в ближайшее время.

Осмента отпустили в тот же день, а решение о возбуждении уголовного дела теперь зависит от прокуратуры округа Моно.

Это не первый случай проблем актёра с законом. В 2018 году он устроил публичный скандал в аэропорту Лас-Вегаса в день Супербоула, что также привлекло внимание правоохранителей.

Источники TMZ связывают текущие трудности Осмента с чередой личных потрясений. Он потерял дом в пожаре в Альтадене, а страховые компании отказались покрывать убытки. Несмотря на поиски нового жилья, артист столкнулся с отказом в выплате, усугубившим его положение.

Уточнения

Хэ́йли Джо́эл О́смент (англ. Haley Joel Osment; род. 10 апреля 1988, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

