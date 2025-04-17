Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Актриса Блейк Лайвли, известная по сериалу "Сплетница", удостоилась места в ежегодном списке "100 самых влиятельных людей мира" по версии Time в категории "Титаны". Рейтинг, опубликованный 16 апреля, также включил теннисную легенду Серену Уильямс и ведущего подкастов Джо Рогана.

Фото: youtube.com by канал ONE WORLD DISCOVERY, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блейк Лайвли

Лайвли, комментируя награду, подчеркнула роль правозащитницы Шеррилин Айфилл, написавшей для Time характеристику актрисы.

"Для меня честь, что меня отметила великая Шеррилин. Её работа изменила нацию, а её стойкость вдохновила меня верить в лучшее будущее", — заявила 37-летняя звезда.

Айфилл, экс-глава Фонда правовой защиты NAACP, в ответ назвала Лайвли "филантропом, двигающим страну вперёд", напомнив о её совместном с мужем Райаном Рейнольдсом пожертвовании 1 млн долларов в 2019 году.

Признание Лайвли стало неожиданностью на фоне её судебного разбирательства с режиссёром Джастином Бальдони, соавтором фильма "Всё закончится на нас", и слухов о конфликте с Анной Кендрик. Time, однако, акцентировал внимание не на скандалах, а на социальной активности актрисы.

Ранее в Сети появилось редкое фото Сергея Жукова с годовалым сыном.

Уточнения

Блейк Ла́йвли (англ. Blake Lively), настоящее имя: Блейк Эллендер Браун (англ. Blake Ellender Brown; род. 25 августа 1987, Тарзана, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.

