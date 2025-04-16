Найдена забытая могила советского актера из сказок Алексея Катышева

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Забытая могила известного советского актёра Алексея Катышева была обнаружена в Ялте.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ласточкино гнездо в Ялте

Он играл Андрюшу — парня из советской сказки "Варвара-краса, длинная коса" и Васю из "Огонь, вода и… медные трубы". Катышева в советское время очень полюбили зрители. Однако со временем жизнь актера пошла под откос — он бросил жену и ушел из семьи к другой женщине, а потом остался без работы и стал алкоголиком.

Катышев умер 30 ноября 2006 года в Ялте. За две недели до смерти его побила пьяная компания, и он вовремя не обратился в больницу. Легочная и сердечная патология привела к сепсису, пишет KP. RU.

Журналисты нашли его могилу, она забыта и заброшена. Кроме ветхого деревянного креста с ржавой табличкой там больше ничего нет.

Уточнения

Алексе́й Ю́рьевич Ка́тышев (17 марта 1949, Сталинская область, УССР — 30 ноября 2006, Ялта, Украина) — советский актёр, сыгравший «доброго молодца» в двух фильмах-сказках Александра Роу.

