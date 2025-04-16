Деми Мур предсказала свой проигрыш на Оскаре: я не чувствовала разочарования

Американская актриса Деми Мур, номинированная на "Оскар" за главную роль в драме "Субстанция", прокомментировала свой проигрыш на церемонии 2025 года.
Несмотря на победу в аналогичной номинации на "Золотом глобусе" и прогнозы экспертов, статуэтка досталась Майки Мэдисон за фильм "Анора". Мур призналась, что ещё до объявления результата интуитивно предвидела исход.
"За минуты до оглашения я шепнула агенту: "Думаю, победит Майки". Не знаю, откуда это знала, но не ошиблась. При этом я не чувствовала разочарования — всё было спокойно", — отметила она.
Актриса подчеркнула, что не воспринимает поражение как личную неудачу: "Для меня важнее то, как роль резонирует со зрителем, а не трофеи". Сейчас Мур занята на съёмках второго сезона сериала "Лэндмен", премьера которого запланирована на конец 2025 года.
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Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.
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