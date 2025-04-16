Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После пугающего поста о разводе: как Алекса отметила день рождения дочери Адрианы
Тюрьмы во Франции под атакой наркобанд: вот что скрывает это белое цунами
Вы всё делаете правильно — но кот всё равно гадит: причина вот в чём
Иосиф Пригожин обвинил Николая Носкова в неблагодарности
Этот фантастический прибор поможет любому ходить дальше, бегать быстрее без особых усилий
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Уникальный промысел! Как вулкан Итурупа станет источником редких металлов
Жигули мечты: как ждали свою "копейку" по 5 лет
Электромобиль, который может удивить: стоит ли Volvo EX30 своих денег

Деми Мур предсказала свой проигрыш на Оскаре: я не чувствовала разочарования

1:03
Кино » Зарубежное кино

Американская актриса Деми Мур, номинированная на "Оскар" за главную роль в драме "Субстанция", прокомментировала свой проигрыш на церемонии 2025 года.

Деми Мур
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Деми Мур в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деми Мур

Несмотря на победу в аналогичной номинации на "Золотом глобусе" и прогнозы экспертов, статуэтка досталась Майки Мэдисон за фильм "Анора". Мур призналась, что ещё до объявления результата интуитивно предвидела исход.

"За минуты до оглашения я шепнула агенту: "Думаю, победит Майки". Не знаю, откуда это знала, но не ошиблась. При этом я не чувствовала разочарования — всё было спокойно", — отметила она.

Актриса подчеркнула, что не воспринимает поражение как личную неудачу: "Для меня важнее то, как роль резонирует со зрителем, а не трофеи". Сейчас Мур занята на съёмках второго сезона сериала "Лэндмен", премьера которого запланирована на конец 2025 года.

Ранее Евгений Цыганов высказался о кризисе среднего возраста.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Домашние животные
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
После пугающего поста о разводе: как Алекса отметила день рождения дочери Адрианы
Тюрьмы во Франции под атакой наркобанд: вот что скрывает это белое цунами
Вы всё делаете правильно — но кот всё равно гадит: причина вот в чём
Иосиф Пригожин обвинил Николая Носкова в неблагодарности
Этот фантастический прибор поможет любому ходить дальше, бегать быстрее без особых усилий
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Уникальный промысел! Как вулкан Итурупа станет источником редких металлов
Жигули мечты: как ждали свою "копейку" по 5 лет
Электромобиль, который может удивить: стоит ли Volvo EX30 своих денег
Тренды кличек в 2025 году: что слышно в парках и на выставках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.