Зачем вставать?: Евгений Цыганов заговорил о кризисе среднего возраста

Актёр Евгений Цыганов признался, что столкнулся с экзистенциальным кризисом в 30 лет, несмотря на успешную карьеру.
В интервью журналу "Чтиво" он признался, что в тот момент погрузился в состояние внутреннего хаоса и ощущал, будто потерял компас.
"Просыпался с мыслью: зачем вставать? Цели растворились, а жизнь превратилась в рутину", — поделился 46-летний артист.
По его словам, тогда, будучи востребованным в профессии, он не видел смысла в собственном успехе. В тот период деградация стала частью повседневности, а все заработанные деньги он пропивал в барах. Цыганов вспомнил, что творчество перестало приносить радость.
Сейчас актёр иронизирует над своим восприятием возраста — по его словам, иногда он "чувствует себя вечным подростком, а порой — стариком, который всё уже видел".
Ранее Елизавета Боярская высказалась о сыне-подростке.
Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.
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