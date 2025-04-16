Зачем вставать?: Евгений Цыганов заговорил о кризисе среднего возраста

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Актёр Евгений Цыганов признался, что столкнулся с экзистенциальным кризисом в 30 лет, несмотря на успешную карьеру.

Фото: youtube.com by Канал kionru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Цыганов

В интервью журналу "Чтиво" он признался, что в тот момент погрузился в состояние внутреннего хаоса и ощущал, будто потерял компас.

"Просыпался с мыслью: зачем вставать? Цели растворились, а жизнь превратилась в рутину", — поделился 46-летний артист.

По его словам, тогда, будучи востребованным в профессии, он не видел смысла в собственном успехе. В тот период деградация стала частью повседневности, а все заработанные деньги он пропивал в барах. Цыганов вспомнил, что творчество перестало приносить радость.

Сейчас актёр иронизирует над своим восприятием возраста — по его словам, иногда он "чувствует себя вечным подростком, а порой — стариком, который всё уже видел".

Ранее Елизавета Боярская высказалась о сыне-подростке.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.

