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Елизавета Боярская раскрыла таланты сына-подростка: я на такое не способна

1:30
Кино » Российское кино

Актриса Елизавета Боярская поделилась подробностями жизни своей семьи. Старший сын артистки, 13-летний Андрей, увлечён прикладной физикой и демонстрирует нестандартный подход к решению задач.

Елизавета Боярская
Фото: instagram.com by личный аккаунт Елизаветы Боярской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизавета Боярская

В интервью "7Дней" она отметила, что мальчик обладает инженерным мышлением, поэтому умеет удивлять мать созданием невероятных проектов.

"В детстве собирал сложные конструкции из Lego без инструкций, а сейчас погружён в точные науки", — рассказала Боярская.

По её словам, подросток не разделяет восторга от профессии родителей и даже слегка стесняется их известности, что звезда считает естественным, так как она сама реагировала подобным образом.

Помимо Андрея, Боярская и её супруг Максим Матвеев воспитывают шестилетнего Григория. Пара связала судьбы в 2010 году, зарегистрировав брак в день рождения актёра — 28 июля.

История их отношений началась на пробах фильма "Не скажу", где Боярская призналась, что влюбилась в коллегу с первого взгляда. Однако тогда Матвеев, состоявший в браке с актрисой Яной Сексте, не ответил взаимностью. Роман вспыхнул позже на съёмочной площадке, что привело к разводу Матвеева в 2009-м и свадьбе с Боярской год спустя.

Ранее стало известно, что японскую актрису освободили после нападения на медсестру.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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