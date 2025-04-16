Японская актриса Рёко Хиросуэ освобождена после нападения на медсестру

Известная японская актриса Рёко Хиросуэ, прославившаяся ролью в фильме "Васаби" с Жаном Рено, вышла на свободу после ареста по обвинению в нападении на медсестру. Об этом пишет EADaily.
Как сообщает NHK, инцидент произошёл 8 апреля: после ДТП Хиросуэ была доставлена в больницу, где в состоянии стресса нанесла медработнице телесные повреждения, включая царапины и ушибы.
Суд одобрил ходатайство прокуратуры о заключении актрисы под стражу до 19 апреля, однако её адвокатам удалось договориться о компенсации с пострадавшей, что позволило освободить клиентку 16 апреля.
На официальном сайте Хиросуэ опубликовано заявление с извинениями: "Мы глубоко сожалеем о причинённой боли и обязуемся выполнить все обязательства перед пострадавшими". Команда актрисы подчеркнула, что теперь сосредоточится на её здоровье и анализе обстоятельств, приведших к инциденту.
Ранее кинопродюсер обвинил актрису Алёну Митрошину в вымогательстве.
«Васа́би» (фр Wasabi) — французский комедийный боевик 2001 года, снятый режиссёром Жераром Кравчиком по сценарию Люка Бессона.
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