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Японская актриса Рёко Хиросуэ освобождена после нападения на медсестру

1:08
Кино » Зарубежное кино

Известная японская актриса Рёко Хиросуэ, прославившаяся ролью в фильме "Васаби" с Жаном Рено, вышла на свободу после ареста по обвинению в нападении на медсестру. Об этом пишет EADaily.

Рёко Хиросуэ
Фото: youtube.com by канал 2актера, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рёко Хиросуэ

Как сообщает NHK, инцидент произошёл 8 апреля: после ДТП Хиросуэ была доставлена в больницу, где в состоянии стресса нанесла медработнице телесные повреждения, включая царапины и ушибы.

Суд одобрил ходатайство прокуратуры о заключении актрисы под стражу до 19 апреля, однако её адвокатам удалось договориться о компенсации с пострадавшей, что позволило освободить клиентку 16 апреля.

На официальном сайте Хиросуэ опубликовано заявление с извинениями: "Мы глубоко сожалеем о причинённой боли и обязуемся выполнить все обязательства перед пострадавшими". Команда актрисы подчеркнула, что теперь сосредоточится на её здоровье и анализе обстоятельств, приведших к инциденту.

Ранее кинопродюсер обвинил актрису Алёну Митрошину в вымогательстве.

Уточнения

«Васа́би» (фр  Wasabi) — французский комедийный боевик 2001 года, снятый режиссёром Жераром Кравчиком по сценарию Люка Бессона.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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