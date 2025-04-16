Перелом челюсти и иск: кинопродюсер обвинил актрису Ленкома в вымогательстве

Кинопродюсер Данила Шарапов публично обвинил актрису театра "Ленком" Алёну Митрошину в попытке вымогательства на фоне судебного иска о возмещении ущерба после ДТП.

Фото: youtube.com by канал Цена Слова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Митрошина

Конфликт начался летом 2023 года, когда 13-летний сын Шарапова на самокате столкнулся с Митрошиной, в результате чего у актрисы диагностировали перелом челюсти в трёх местах. По словам продюсера, он полностью компенсировал затраты на лечение, включая установку брекетов, что подтверждается опубликованными скриншотами денежных переводов.

Осенью 2023 года Митрошина вернулась к работе, однако в недавнем видео в личном блоге заявила о приостановке карьеры из-за последствий травмы. Актриса также упомянула об отсутствии извинений со стороны семьи Шарапова и "давлении", однако не уточнила детали. В марте 2024 года в Пресненский суд Москвы поступил её иск с требованием взыскать с продюсера более 6 млн рублей.

Шарапов, в свою очередь, назвал эти действия злоупотреблением положением: "Речь идёт о попытке вымогательства под прикрытием сохранения конфиденциальности ребёнка". Он подчеркнул, что вопрос передан в суд, а дополнительные комментарии готов предоставить после завершения процесса.

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Уточнения

Дани́ла Оле́гович Шара́пов (род. 7 июня 1981 года, Москва) — российский медиаменеджер, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Медиаслово».

