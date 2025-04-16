Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром

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Актёр Евгений Цыганов в интервью журналу "Чтиво" признался, что изначально не планировал связывать жизнь с театром.

Фото: youtube.com by канал Forbes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Цыганов

Визит в Театр на Таганке в детстве, по его словам, лишь укрепил решение "не быть артистом". Однако необходимость избежать призыва в армию подтолкнула его к поступлению в театральный вуз.

"На вступительных я вдруг осознал, что через текст могу захватывать внимание зала. Это как наркотик — схоже с ощущением власти", — объяснил Цыганов.

Актёр также вспомнил курьёзный случай из ранней карьеры. Во время спектакля "Преступление и наказание" во МХАТе, где он играл Раскольникова, Цыганов попытался повторить сцену из фильма "Торжество Эрдманна" с Клаусом Марией Брандауэром, разрывающим газету зубами. Импровизация привела к травме, так как "зуб встал поперёк, кровь хлынула изо рта". С тех пор артист перестал копировать чужие приёмы.

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Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.

