Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Студент — двигатель науки: новая система исследования космоса
Нежданные итоги: Honda увеличивает производство в США, но сохраняет канадские и мексиканские заводы!
Миндаль и микробиом: что связывает орех с кишечной флорой
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире
Инновации и дизайн: что скрывает новый компактный внедорожник Volkswagen Tera?
Егор Крид наказал зрителей своего концерта в Астрахани из-за обмана
Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе
Перелом челюсти и иск: кинопродюсер обвинил актрису Ленкома в вымогательстве
Телефон сам просит код доступа? Это не ошибка, а новая защита

Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром

1:04
Кино » Российское кино

Актёр Евгений Цыганов в интервью журналу "Чтиво" признался, что изначально не планировал связывать жизнь с театром.

Евгений Цыганов
Фото: youtube.com by канал Forbes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Цыганов

Визит в Театр на Таганке в детстве, по его словам, лишь укрепил решение "не быть артистом". Однако необходимость избежать призыва в армию подтолкнула его к поступлению в театральный вуз.

"На вступительных я вдруг осознал, что через текст могу захватывать внимание зала. Это как наркотик — схоже с ощущением власти", — объяснил Цыганов.

Актёр также вспомнил курьёзный случай из ранней карьеры. Во время спектакля "Преступление и наказание" во МХАТе, где он играл Раскольникова, Цыганов попытался повторить сцену из фильма "Торжество Эрдманна" с Клаусом Марией Брандауэром, разрывающим газету зубами. Импровизация привела к травме, так как "зуб встал поперёк, кровь хлынула изо рта". С тех пор артист перестал копировать чужие приёмы.

Ранее Кристину Асмус уличили в профнепригодности.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Домашние животные
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе
Россию — в космос: раскрыты научные планы РФ
Нам нужна Россия: объективная реальность изучения космоса Западом
Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ
Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе
Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США
Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне
Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.