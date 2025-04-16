Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?

Режиссёр Мария Агранович официально заявила о прекращении сотрудничества с Кристиной Асмус в рамках проекта "Склиф", сославшись на "профнепригодность" актрисы.
В комментарии Super Агранович отметила, что не может раскрывать подробности всего конфликта из-за договорённостей с продюсерами. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус отстранили от съёмок из-за создания "токсичной атмосферы", угрожающей процессу.
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила решение съёмочной группы, не уточнив детали. При этом сама Асмус опровергла слухи в своём Telegram-канале, назвав публикации "клеветой".
Актриса, исполнявшая роль травматолога в НИИ Склифосовского, ранее описывала героиню как "эмоциональную карьеристку, борющуюся с сексизмом". По сюжету, её персонаж ежедневно отстаивал личные границы.
Ранее Иван Ургант необычным способом отметил 47-летие.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
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