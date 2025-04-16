Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?

Режиссёр Мария Агранович официально заявила о прекращении сотрудничества с Кристиной Асмус в рамках проекта "Склиф", сославшись на "профнепригодность" актрисы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

В комментарии Super Агранович отметила, что не может раскрывать подробности всего конфликта из-за договорённостей с продюсерами. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус отстранили от съёмок из-за создания "токсичной атмосферы", угрожающей процессу.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила решение съёмочной группы, не уточнив детали. При этом сама Асмус опровергла слухи в своём Telegram-канале, назвав публикации "клеветой".

Актриса, исполнявшая роль травматолога в НИИ Склифосовского, ранее описывала героиню как "эмоциональную карьеристку, борющуюся с сексизмом". По сюжету, её персонаж ежедневно отстаивал личные границы.

Ранее Иван Ургант необычным способом отметил 47-летие.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.

