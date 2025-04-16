Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И чем теперь закусывать? Любимая рыба россиян на грани исчезновения
Обычная защита колёс превращается в ловушку для ржавчины — вот как это происходит
Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так
ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов
Стать сильнее в глобальной экономике! Россия укрепляет связи в Юго-Восточной Азии
Открытие, которое изменит стоматологию навсегда: один сигнал — и клетка превращается в зуб
Ура: Кристина Орбакайте поздравила отца с юбилеем
Алсу раскрыла главный секрет сына: кем мечтает стать 8-летний Рафаэль
После 30 кожа меняется, но ты можешь управлять процессом! Один лайфхак, чтобы продлить молодость

Молчал несколько лет: Козловский внезапно вернётся на Первый канал

1:33
Кино » Российское кино

Первый канал 19 апреля покажет исторический блокбастер «Викинги» с Данилой Козловским в роли князя Владимира — это станет первым за несколько лет появлением актёра на федеральном телевидении.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

Информацию анонсировал Telegram-канал «Продюсер от бг», напомнив, что премьера фильма состоялась в 2016 году, а Козловский, сыгравший крестителя Руси, тогда получил смешанные оценки критиков.

Показ ленты совпал с завершением многолетнего судебного разбирательства между актёром и главой Федерального проекта по безопасности Виталием Бородиным. В феврале 2025 года Козловский объявил об окончании спора, инициированного Бородиным в 2023-м.

Тогда чиновник обвинил артиста в «экстремизме» и «дискредитации армии» из-за отъезда в США после начала СВО и последующих гастролей в Москве и Петербурге. Бородин также требовал проверить Козловского на «финансирование ВСУ», ссылаясь на его дружбу с режиссёром Александром Роднянским*, признанным в РФ иноагентом.

Козловский, отрицая обвинения, заявил, что посещал США ради встречи с ребёнком, не имеет второго гражданства и никогда не критиковал власть. 

Ранее Кейт Миддлтон инкогнито появилась на встрече скаутов.

* — включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Садоводство, цветоводство
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
В Британии удивлены ростом курса рубля
Обычная защита колёс превращается в ловушку для ржавчины — вот как это происходит
Швейцарский гигант с добрым сердцем: эта собака стала символом спасения — и не просто так
ГАЗ-24 Волга — машина для начальства и таксистов
Стать сильнее в глобальной экономике! Россия укрепляет связи в Юго-Восточной Азии
Открытие, которое изменит стоматологию навсегда: один сигнал — и клетка превращается в зуб
Ура: Кристина Орбакайте поздравила отца с юбилеем
Молчал несколько лет: Козловский внезапно вернётся на Первый канал
Алсу раскрыла главный секрет сына: кем мечтает стать 8-летний Рафаэль
После 30 кожа меняется, но ты можешь управлять процессом! Один лайфхак, чтобы продлить молодость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.