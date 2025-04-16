Молчал несколько лет: Козловский внезапно вернётся на Первый канал

1:33 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Первый канал 19 апреля покажет исторический блокбастер «Викинги» с Данилой Козловским в роли князя Владимира — это станет первым за несколько лет появлением актёра на федеральном телевидении.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Информацию анонсировал Telegram-канал «Продюсер от бг», напомнив, что премьера фильма состоялась в 2016 году, а Козловский, сыгравший крестителя Руси, тогда получил смешанные оценки критиков.

Показ ленты совпал с завершением многолетнего судебного разбирательства между актёром и главой Федерального проекта по безопасности Виталием Бородиным. В феврале 2025 года Козловский объявил об окончании спора, инициированного Бородиным в 2023-м.

Тогда чиновник обвинил артиста в «экстремизме» и «дискредитации армии» из-за отъезда в США после начала СВО и последующих гастролей в Москве и Петербурге. Бородин также требовал проверить Козловского на «финансирование ВСУ», ссылаясь на его дружбу с режиссёром Александром Роднянским*, признанным в РФ иноагентом.

Козловский, отрицая обвинения, заявил, что посещал США ради встречи с ребёнком, не имеет второго гражданства и никогда не критиковал власть.

Ранее Кейт Миддлтон инкогнито появилась на встрече скаутов.

* — включён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

