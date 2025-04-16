Удовольствие удваивается: Пьер Ришар рассказал, почему его винодельня не менее важна, чем фильмы

Знаменитый французский актёр Пьер Ришар раскрыл детали своей второй страсти — виноделия. С 1986 года он владеет поместьем Domaine de l'Evêque в коммуне Груисан, расположенной в регионе Од.

Фото: youtube.com by канал lemagcinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пьер Ришар

Это место, где актёр находит вдохновение вдали от кинокамер. Ришар случайно обнаружил поместье почти 40 лет назад. В интервью La Dépêche он признался, что не планировал покупать виноградники, но когда впервые увидел это место, оно было заброшенным, мгновенно влюбился.

Сегодня Domaine de l'Evêque, раскинувшийся на 50 гектарах между лагунами, производит вина из традиционных сортов винограда Корбьер.

"Создание фильмов и виноделие схожи — оба дарят людям удовольствие. А когда их сочетаешь, наслаждение удваивается", — пояснил Ришар изданию France Dimanche.

Груисан, где актёр живёт с супругой Сейлой Ласердой, славится дикими пляжами, дюнами и солончаками. Местная достопримечательность — пляж Вией-Нувель с кристально чистой водой и мелким песком, а также башня Барберусс, возвышающаяся над руинами средневекового замка, охраняемого как исторический памятник с 1948 года. Здесь же можно встретить розовых фламинго, добавляющих колорит пейзажам.

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Уточнения

Пьер-Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с (фр. Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays; род. 16 августа 1934[…], Валансьен, Нор, Франция) — французский киноактёр и кинорежиссёр.

