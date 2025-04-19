Чувак, ну ты красавчик: Юра Борисов обескуражил Марка Эйдельштейна своим ответом на признание в зависти

Марк Эйдельштейн признался на шоу "ВПИСКА", что некоторое время назад он завидовал Юре Борисову. Эйдельштейн наблюдал за бешеным успехом своего коллеги и задавался вопросом, почему он сам менее популярен. К тому же они оба сыграли в "Аноре", что только подливало масла в огонь.
В какой-то момент Марк решился признаться Юре в своих мыслях. Реакция коллеги поставила Эйдельштейна в тупик.
"Юру номинировали, а меня не номинировали. Мне было реально больно. Юра — очень мудрый чувак. Юра — старший брат. Я ему всё это рассказал. И он говорит: "Чувак, ну ты красавчик, что это мне рассказал". А я надеялся, что он скажет: "Нет, Марк, ты тоже молодец…". Я вообще не понял, как на это реагировать", — поделился актёр.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.
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