Сделай харакири!: муж Хилари Дафф не стерпел нападок на жену из-за ботокса

37-летняя актриса и певица Хилари Дафф стала мишенью для сетевых троллей, обвинивших её в злоупотреблении ботоксом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Хилари Дафф в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хилари Дафф

Один из пользователей язвительно прокомментировал: "Зачем ей эти уколы? Все знаменитости теперь выглядят как клоны!". Однако супруг Дафф, Мэттью Кома, не остался в стороне, резко парировав: "Советую сделать себе харакири!".

Фанаты поддержали реакцию Комы, отметив, что "настоящий мужчина всегда заступится за жену". Многие подчеркнули, что Хилари, будучи матерью троих детей (двоих — от нынешнего брака и 13-летнего Луки от предыдущего союза с Майком Комри), имеет право на любые процедуры для самочувствия.

"Она родила троих — пусть делает что хочет! Мне в 31 с одним ребёнком уже нужен ботокс", — пишут поклонники.

Сама Дафф не раз заявляла, что гордится изменениями в фигуре после родов и не стремится соответствовать стереотипам. Звезда, вступившая в брак с Комой в 2019 году, утверждала, что с любовью относится к своему телу.

Ранее актёр, утверждённый на роль Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера, высказался о своём участии в проекте.

Уточнения

Хи́лари Э́рхард Дафф (англ. Hilary Erhard Duff; род. 28 сентября 1987, Хьюстон, Техас, США) — американская актриса, певица в направлениях поп-рок и данс-поп, писательница, бизнесвумен, модель, продюсер, дизайнер и парфюмер.



Мэ́ттью Ко́ма (англ. Matthew Koma; род. 2 июня 1987, Нью-Йорк) — американский певец, композитор и автор песен.



