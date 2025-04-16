Замена Алану Рикману найдена?: Паапа Эссьеду высказался о роли Снейпа в сериале о Гарри Поттере

HBO подтвердил участие британского актёра Паапа Эссьеду в новом сериале по мотивам "Гарри Поттера", где он сыграет Северуса Снейпа — одного из самых противоречивых персонажей саги.

Фото: youtube.com by канал The Upcoming, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паапа Эссьеду

Решение пригласить на роль темнокожего исполнителя, известного по сериалам "Чёрное зеркало" и "Банды Лондона", спровоцировало споры в фандоме.

"Для меня честь присоединиться к легендарным коллегам. Мы создадим нечто уникальное. До встречи в Хогвартсе!" — заявил Эссьеду, комментируя назначение.

Проект, стартующий в 2027 году, станет первой адаптацией книг Джоан Роулинг в формате сериала. Автор оригинала выступит консультантом, а шоураннером назначена Франческа Гардинер, работавшая над "Наследниками".

Премьера первого сезона, как ожидается, охватит события "Философского камня", но детали сюжета и распределения других ролей пока не раскрываются.

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Уточнения

«Гарри Поттер» (англ lang="en">Harry Potter) — будущий американский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.



Се́верус Снегг (оригинальное звучание фамилии — Снейп, англ. Severus Snape; 9 января 1960 — 2 мая 1998) — персонаж серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.



