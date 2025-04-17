Поклонники Звёздных войн осознали, что только один герой выжил во всех трилогиях

Фанаты саги "Звёздные войны" поняли, что только один персонаж, не являющийся дроидом, выжил на протяжении всей оригинальной трилогии, по крайней мере, на экране.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

Вселенная "Звёздных войн" — это величайшая история о борьбе добра со злом, или света с тьмой, с героями, за которых мы любим болеть, и злодеями, которых мы любим ненавидеть.

Более того, "Звёздные войны" настолько богаты историей, что фанаты постоянно делают открытия, подобные тому, о котором идёт речь в сегодняшней статье.

С 1977 года и по сей день такие персонажи, как Люк Скайуокер, Хан Соло, принцесса Лея и Дарт Вейдер, повидали многое.

Однако один персонаж "Звёздных войн" повидал больше, чем большинство других, — это всеми любимый Чубакка, которому на данный момент уже более 200 лет.

Некоторые фанаты только сейчас осознали, что этот вуки — единственный персонаж-недроид, переживший все трилогии.

Чубакка — единственный персонаж-недроид, которого мы видели своими глазами хотя бы раз в каждой из трёх основных трилогий "Звёздных войн".

Уточнения

«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный).

