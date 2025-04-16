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Голливуд взялся за КГБ: голливудские звёзды в триллере об агенте ЦРУ в СССР

1:26
Кино » Зарубежное кино

Голливудские звезды Вера Фармига ("Очарование", "Астрал") и Рассел Кроу ("Гладиатор", "Свой человек") возглавят актёрский состав нового проекта под рабочим названием "Шпион на миллиард долларов".

Рассел Кроу
Фото: youtube.com by канал Day Night TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассел Кроу

Как сообщает Deadline, к ним присоединится Гарри Лоути ("Секретное досье"). Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о работе советского инженера-шпиона Адольфа Толкачёва, который в 1970-80-х годах передавал США секретные документы КГБ, несмотря на недоверие американской разведки.

Сюжет ленты, созданной по мотивам книги Пулитцеровского лауреата Дэвида Э. Хоффмана, раскроет детали опасной игры Толкачёва. Даже после многократных отказов ЦРУ сотрудничать с ним, он продолжал рисковать жизнью, стремясь подорвать систему, которая, по его мнению, предала граждан СССР.

Режиссёром выступит Амма Асанте, известная исторической драмой "Где соприкасаются руки", а сценарий напишет Стивен Гэган ("Трафик", "Сайлент Хилл").

Пока студия не анонсировала даты начала съёмок и премьеры, однако проект уже вызвал интерес благодаря сочетанию звёздного состава и политического антуража холодной войны.

Ранее стало известно, как сериал "Чёрное лето" перевернул мнение о зомби-сериалах.

Уточнения

Ра́ссел А́йра Кро́у (англ. Russell Ira Crowe; род. 7 апреля 1964 года, Веллингтон) — австралийский киноактёр и кинорежиссёр родом из Новой Зеландии, который также имеет карьеру в США. 

Ве́ра Энн Фарми́га (англ. Vera Ann Farmiga; род. 6 августа 1973, Клифтон, Пассейик, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино и телевидения украинского происхождения, кинорежиссёр и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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