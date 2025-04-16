Забытая жемчужина Netflix: Чёрное лето перевернуло представление о зомби-сериалах

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Поклонники жанра зомби-апокалипсиса назвали скрытую жемчужину Netflix, которая, по их мнению, превосходит даже культовых "Ходячих мертвецов". Речь о сериале "Чёрное лето", вышедшем в 2019 году как спин-офф проекта "Z Нация", но быстро завоевавшем самостоятельный статус.

Фото: youtube.com by канал Netflix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кадр из сериала "Чёрное лето"

Две серии шоу, доступные на платформе, переносят зрителей в первые недели после вспышки эпидемии, где героиня Роуз, сыгранная Джейми Кинг, борется за воссоединение с дочерью.

В отличие от многосезонных саг, "Чёрное лето" фокусируется на хрониках выживания без лишнего мелодраматизма — только жёсткие решения, хаотичные стычки и новая порода зомби, движимых неудержимой агрессией.

Создатели Карл Шефер и Джон Хайамс намеренно дистанцировались от оригинальной "Z Нации", сохранив вселенную, но предложив свежий взгляд.

"Это "Ходячие мертвецы" без слёзных монологов", — отмечают критики, а зрители в восторге от "адреналинового темпа и леденящего реализма".

На агрегаторе Rotten Tomatoes фанаты массово ставят высшие оценки. Особое внимание привлекают политические аллюзии и актёрская игра, однако у проекта есть и грустный финал — Netflix закрыл сериал после второго сезона в 2021 году, оставив поклонников с надеждой на возрождение.

Ранее Джонни Депп удивил преображением в новом фильме.

Уточнения

«Чёрное лето» (англ. Black Summer) — американский постапокалиптический сериал в жанре ужасы на тему зомби-апокалипсиса.



Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

