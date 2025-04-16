Джек Воробей остался в прошлом? Джонни Депп сменил имидж для нового фильма

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1:24
Кино » Зарубежное кино

Первые кадры со съёмок картины "Пьяницы" вызвали ажиотаж в Сети благодаря неожиданному преображению Джонни Деппа.

Джонни Депп
Фото: youtube.com by канал Johnny Depp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джонни Депп

Актёр, известный ролями в "Пиратах Карибского моря", предстал перед зрителями с седыми волосами, густой бородой и ярко-голубыми глазами, облачённый в элегантный синий костюм. Образ, опубликованный студией Lionsgate, запечатлел Деппа в баре с бокалом в руке и задумчивым взглядом.

Поклонники вспомнили Геллерта Гриндельвальда из "Фантастических тварей", написав: "Он вернулся! Жаль, что его убрали из франшизы". Многие фанаты объявили начало "эры серебряной лисы" Деппа, восхищаясь его стилем.

Отдельные комментарии оценили работу гримеров, подчеркнув: "Без парика и контактных линз такой метаморфозы бы не случилось". Однако большинство сошлось во мнении, что актёр идеально вжился в роль.

"Пьяницы" станет первым крупным проектом Деппа после многолетнего перерыва, связанного с судебными разбирательствами. Режиссёр Марк Уэбб, известный по "500 дням лета", вновь объединил актёра с Пенелопой Крус — это их четвёртый совместный фильм после "Кокаина", "Пиратов" и "Убийства в Восточном экспрессе".

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Уточнения

Джон Кри́стофер (Джо́нни) Депп II (англ. John Christopher «Johnny» Depp II; род. 9 июня 1963, Оуэнсборо, Кентукки) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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