Неожиданный успех: мультфильм Ne Zha 2 побил все рекорды по кассовым сборам в прокате

Фильм 'Ne Zha 2' стал самой кассовой анимацией, собрав $1,89 млрд. Узнайте, как китайская мифология и современные технологии привели к столь невероятному успеху.
Китайский мультфильм "Ne Zha 2" побил все рекорды по кассовым сборам в прокате.
Фильм был выпущен в нескольких странах за рубежом. В Китае фильм собрал $1,86 млрд, а выручка за границей составила 35,9 млн. долларов.
Помимо Китая, фильм демонстрируются в кинотеатрах США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Германии и Великобритании.
Мультфильм Ne Zha-1 был выпущен в 2019 году и также имел хорошие результаты в прокате.
История Ne Zha имеет несколько отсылок к культуре и мифологии Китая, дополненных современными реалиями. Например, в фильме показаны интернет-порталы, которые распознают лица людей.
Анимация (animātiō с лат. — «одушевление, оживление») или мультипликация (multiplicatio с лат. — «умножение, увеличение, возрастание, размножение») — технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?