Неожиданный успех: мультфильм Ne Zha 2 побил все рекорды по кассовым сборам в прокате

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Фильм 'Ne Zha 2' стал самой кассовой анимацией, собрав $1,89 млрд. Узнайте, как китайская мифология и современные технологии привели к столь невероятному успеху.

Фото: flickr.com by Alexander Yampolsky, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зал в кинотеатре

Китайский мультфильм "Ne Zha 2" побил все рекорды по кассовым сборам в прокате.

Фильм был выпущен в нескольких странах за рубежом. В Китае фильм собрал $1,86 млрд, а выручка за границей составила 35,9 млн. долларов.

Помимо Китая, фильм демонстрируются в кинотеатрах США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Германии и Великобритании.

Мультфильм Ne Zha-1 был выпущен в 2019 году и также имел хорошие результаты в прокате.

История Ne Zha имеет несколько отсылок к культуре и мифологии Китая, дополненных современными реалиями. Например, в фильме показаны интернет-порталы, которые распознают лица людей.

Уточнения

Анимация (animātiō с лат. — «одушевление, оживление») или мультипликация (multiplicatio с лат. — «умножение, увеличение, возрастание, размножение») — технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений.

