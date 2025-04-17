От страстных поцелуев к холодному прощанию: Рами Малек и Эмма Коррин поставили точку в своих отношениях

Рами Малек и Эмма Коррин расстались, несмотря на то что дело шло к свадьбе и казалось, что влюблённые проживут счастливо до конца своих дней.
Звезда "Богемской рапсодии" и актриса телесериала "Корона" расстались после почти двух лет романтических отношений, сообщили многочисленные источники СМИ.
Первые слухи о связи между актёрами возникли в июне 2023 года, когда они были замечены вместе на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне. В сентябре того же года актёр сериала "Мистер Робот" и звезда "Дэдпула и Росомахи" вместе посетили открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке.
Пару заметили и запечатлели на камеру во время прогулки по лондонскому парку. Влюблённые держались за руки и целовались. После этого они подтвердили свои отношения.
Сорокатрёхлетний Рами и двадцатидевятилетняя Эмма действительно расстались. Жаль, что их любовь не смогла преодолеть трудностей, с которыми они столкнулись.
Эмма-Луиза Коррин (англ. Emma-Louise Corrin; род. 13 декабря 1995, Ройал-Танбридж-Уэлс, Кент, Великобритания) — английская актриса, известная в первую очередь благодаря роли леди Дианы в 4-м сезоне телесериала «Корона», которая принесла ей ряд наград.
Ра́ми Саи́д Ма́лек (англ. Rami Said Malek; род. 12 мая 1981, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр египетского (коптского) происхождения.
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