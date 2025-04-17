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От страстных поцелуев к холодному прощанию: Рами Малек и Эмма Коррин поставили точку в своих отношениях

1:05
Кино

Рами Малек и Эмма Коррин расстались, несмотря на то что дело шло к свадьбе и казалось, что влюблённые проживут счастливо до конца своих дней.

Цветок
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок

Звезда "Богемской рапсодии" и актриса телесериала "Корона" расстались после почти двух лет романтических отношений, сообщили многочисленные источники СМИ.

Первые слухи о связи между актёрами возникли в июне 2023 года, когда они были замечены вместе на концерте Брюса Спрингстина в Лондоне. В сентябре того же года актёр сериала "Мистер Робот" и звезда "Дэдпула и Росомахи" вместе посетили открытый чемпионат по теннису в Нью-Йорке.

Пару заметили и запечатлели на камеру во время прогулки по лондонскому парку. Влюблённые держались за руки и целовались. После этого они подтвердили свои отношения.

Сорокатрёхлетний Рами и двадцатидевятилетняя Эмма действительно расстались. Жаль, что их любовь не смогла преодолеть трудностей, с которыми они столкнулись.

Уточнения

Эмма-Луиза Коррин (англ. Emma-Louise Corrin; род. 13 декабря 1995, Ройал-Танбридж-Уэлс, Кент, Великобритания) — английская актриса, известная в первую очередь благодаря роли леди Дианы в 4-м сезоне телесериала «Корона», которая принесла ей ряд наград.

Ра́ми Саи́д Ма́лек (англ. Rami Said Malek; род. 12 мая 1981, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр египетского (коптского) происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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