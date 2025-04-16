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Легендарная голливудская звезда хочет бросить актёрскую карьеру в 55 лет

1:39
Кино

Двукратный лауреат премии "Оскар" может покинуть Голливуд в возрасте 55 лет.

Актриса Кейт Бланшетт
Фото: ВК-аккаунт Кейт Бланшетт is licensed under public doman
Актриса Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт уже сделала легендарную актёрскую карьеру, которая включает в себя целых восемь номинаций на "Оскар". Она получила свою первую премию "Оскар" в 2005 году за роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе "Авиатор". В 2014 году она получила свою вторую премию "Оскар" за главную роль в фильме "Жасмин".

Примерно месяц назад Бланшетт снялась в фильме "Чёрный клановец". Хотя она не получила ещё одну премию "Оскар", её игра получила множество похвал.

Несмотря на то, что сейчас Бланшетт является одной из самых востребованных актрис в киноиндустрии, она всерьёз подумывает о том, чтобы уйти на пенсию. В интервью Radio Times она рассказала о своём будущем в качестве актрисы.

"Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я имею в виду именно это, — сказала Бланшетт в интервью Radio Times. — Я серьёзно намерена бросить актёрскую карьеру".

Бланшетт подумывает о том, чтобы уйти из актёрской профессии, потому что в её жизни "многое ещё предстоит сделать".

Когда бы Бланшетт ни ушла из кино, она оставит после себя невероятное наследие. Её работа впечатляет ещё и потому, что она даже не была уверена, что добьётся успеха в Голливуде.

Следующий фильм Бланшетт "Отец, мать, сестра, брат" выйдет в прокат в конце 2025 года. 

Уточнения

Кэ́трин Эли́с (Кейт) Бла́ншетт (англ. Catherine Elise «Cate» Blanchett; род. 14 мая 1969, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Легендарная голливудская звезда хочет бросить актёрскую карьеру в 55 лет
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