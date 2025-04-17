Настя как бы моя девушка: Эйдельштейн потерял голову от Ивлеевой на съёмках Монастыря — откровенное признание актёра

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Марк Эйдельштейн снялся с Настей Ивлеевой в сериале "Монастырь", где они играли влюблённых. У них была и откровенная сцена.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марк Эйдельштейн

Эйдельштейн рассказал на шоу "ВПИСКА", что Ивлеева понимала, что такая сцена может вызвать стеснение, и заранее помогала ему раскрепоститься и сблизиться с ней. В какой-то момент Марк забыл о том, что это не более, чем работа. Он испытал к Насте романтические чувства и поверил, что это взаимно.

"До этого у нас была мощная дистанция, но тогда мы сели плечом к плечу. Она сломала тактильный барьер, потому что понимала: потом будет неловко. Говорят, что люди быстрее влюбляются друг в друга, будучи в экстремальной истории — так работает наша психика. У нас была стрессовая ситуация, поэтому произошла "химия". И я реально поверил, что на этот день Настя как бы моя девушка, и между нами есть любовь", — признался актёр.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

