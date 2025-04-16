Публичность — не для них: Илья Бледный рассказал о своём главном принципе защиты семьи от камер

Актёр Илья Бледный почти никогда не выкладывает фотографии с женой и детьми, а между тем у него счастливая семья. Почему он не делится радостными моментами с подписчиками, Бледный рассказал в беседе с Леди Mail.
Бледный считает, что личное должно оставаться личным. Он проявляет заботу о близких, оберегая их от слишком пристального внимания общественности.
"Эти кадры я храню в семейном альбоме и в телефоне, мне кажется, это правильно! Публичный человек и так частенько оказывается под микроскопом, подвергать препарированию близких людей я бы не хотел", — поделился актёр.
Илья́ Анато́льевич Бле́дный (род. 9 июня 1976, Калининград, СССР) — российский актёр кино и дубляжа.
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