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Публичность — не для них: Илья Бледный рассказал о своём главном принципе защиты семьи от камер

0:39
Кино

Актёр Илья Бледный почти никогда не выкладывает фотографии с женой и детьми, а между тем у него счастливая семья. Почему он не делится радостными моментами с подписчиками, Бледный рассказал в беседе с Леди Mail.

Замок на двери
Фото: commons.wikimedia.org by Ajmint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок на двери

Бледный считает, что личное должно оставаться личным. Он проявляет заботу о близких, оберегая их от слишком пристального внимания общественности.

"Эти кадры я храню в семейном альбоме и в телефоне, мне кажется, это правильно! Публичный человек и так частенько оказывается под микроскопом, подвергать препарированию близких людей я бы не хотел", — поделился актёр.

Уточнения

Илья́ Анато́льевич Бле́дный (род. 9 июня 1976, Калининград, СССР) — российский актёр кино и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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