От 40-х до наших дней: Батя 2. Дед заработал миллиард — путешествие во времени покорило сердца россиян

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Недавно вышедшая комедия Ильи Учителя "Батя 2. Дед" собрала в прокате более 1 миллиарда рублей. Такая сумма была собрана всего за 10 дней, что говорит о бешеном успехе фильма. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Onegaborg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летний пейзаж

В комедии показываются будни "строгого, но справедливого" старичка, к которому на лето отправили внука. В фильме много красочных деревенских сцен. Кроме того, на экране можно увидеть не только наше время, но и прошлые эпохи: 90-е и 40-е.

Роли исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и другие актёры.

Ранее Стас Старовойтов признавался, что ему было очень тяжело сниматься в любовных сценах с Надеждой Михалковой из-за того, что он постоянно помнил о её отце Никите Михалкове, который, как казалось актёру, незримо присутствовал на съёмках.

Уточнения

«Ба́тя» — российский художественный комедийный фильм 2021 года режиссёра Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.

